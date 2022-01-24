المنقوش تبحث مع السفير الهولندي سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية

ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أمس الأحد في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس سفير مملكة هولندا المعتمد لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ.

المنقوش قدمت في بداية اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، وجهود وزارة الخارجية وحكومة الوحدة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، وإنجاح مسارات التحول الديموقراطي .

من جانبه، عبر السفير الهولندي عن إعجابه وتقديره لجهود الوزيرة دوليًا ومحليًا، مؤكدًا دعم بلاده ووقوفها إلى جانب حكومة الوحدة من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

من جهة أخرى تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين هولندا وليبيا، وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية التي تهم البلدين.

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