في يوم واحد.. ليبيا تسجل 2,333 إصابة و12 وفاة بـ”كورونا”

سجلت ليبيا 2,333 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للتحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي الصادر اليوم الاثنين، عن يوم الأحد، وكما ورد في البيان رقم “621” للمركز.

وتسلم المركز 7,934 عينة، موزعة على 21 مختبرًا من مدن ليبية مختلفة، ليسجل فحص العينات بتقنية Real Time PCR 5,601 عينة سالبة و لتبلغ نسبة الحالات الموجبة 29,4%، أما عدد الحالات الحرجة؛ فبلغ 139 حالة.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن أكثر حالات الإصابة في مدينة طرابلس بواقع 1,631 حالة إصابة، ثم بلدية الزاوية الغرب بــ 83 حالة إصابة، ثم مصراتة بــ 67 إصابة، فيما توزعت بقية الإصابات على المدن الأخرى.

وذكر المركز، في نشرته الوبائية، أن عدد الحالات التــــي تماثلــت للشفــــاء بلغ 492 حالة، فيما توفي 15 مصابًا متأثرين بالفيروس، منهم 12 حالة في+ المنطقة الغربية وثلاث حالات في المنطقة الشرقية، فيما لم تسجل المنطقة الجنوبية أي حالات وفاة .

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