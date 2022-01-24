استقرار ليبيا على رأس أجندة مباحثات تبون في القاهرة

يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، زيارة عمل رسمية إلى القاهرة تدوم يومين، حيث يبحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي مقاربة مشتركة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.

وفي أول زيارة من نوعها لرئيس جزائري منذ أكثر من عقدين إلى مصر، من المقرر أن يعقد تبون مباحثات مع السيسي في قصر الرئاسة، بشأن عدة ملفات وقضايا على رأسها ليبيا وعودة سورية إلى الجامعة العربية، والقمة العربية المزمع عقدها في الجزائر بعد شهر رمضان، ومؤتمر المصالحة الفلسطينية.

وتشكل المشاورات بشأن الملف الليبي مع ضرورة التنسيق المشترك بين دول الجوار أهم الملفات المطروحة، لاسيما عقب تأجيل الانتخابات الليبية إلى أجل غير معلوم وتعثر طرد المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.