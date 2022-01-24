عميد سبها: لا بد أن يكون لأهل فزان التمثيل السياسي الكامل بواقع الثلث

أصدر الشاوش عبدالسلام غربال عميد بلدية سبها رئيس المجلس البلدي لبلديات فزان، بياناً قال فيه، إن أهالي فزان الذين قدموا التضحيات الجسام من أجل وحدة الوطن وسلامة مواطنيه طيلة السنوات السابقة، لن يقبلوا باستمرار تجاهل هذه التنازلات التى يقدمونها من أجل الوطن، ولن يسمحو للعابثين وأصحاب الاجندات المشبوهة من تمرير مشاريعهم اللا وطنية مستغلين معاناة أهالي فزان .

أضاف غربال أن إقليم فزان هو مصدر الموارد وثروة البلاد، إذ يحتوي على اكبر حقول النفط، فبناء الاستقرار في ليبيا لن يكون إلا باستقرار الجنوب وإنهاء حالة التهميش والإقصاء التي مارستها الحكومات السابقة وسارت علي خطاها حكومة الوحدة الوطنية والتي أتت من أجل إنهاء حالة الانقسام السياسي إلا أنها خيبت آمال الليبيين وعززت الانقسام أكثر من ذي قبل.

وأوضح أن من يمثلون فزان بحكومة الوحدة الوطنية هم في واقع الحال ممثلين لمصالحهم الفردية فقط، وإذ يؤكد مجلس بلديات فزان علي ضرورة أن يكون لأهل فزان التمثيل السياسي العادل في أى محطة من المحطات السياسية القادمة، وفق المرجعية التاريخية لحظة الاستقلال عام 1951 م، كإقليم جغرافي له خصوصيته وأن يتمتع أبنائه بالتمثيل الكامل في أي عملية سياسية بواقع الثلث، ونبذ المركزية بكافة أشكالها.

واختتم غربال بيانه: “ندعم ما تقوم به اللجنة العسكرية 5+5 من أجل توحيد المؤسسة العسكرية والتي نري بأنها صمام أمان الوطن، كما ندعم وجود المؤسسات العسكرية والأمنية بالمنطقة، ونشجع دورها الذي تقوم به في إطار المهام المحددة لها أمنياً وعسكرياً من أجل استتباب الأمن ومحاربة الجريمة والإرهاب وتامين الحدود والحد من تدفق الهجرة غير الشرعية”.