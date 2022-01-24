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تشاديان يُزوران جوازات السفر في قبضة “أمن بنغازي”‎‎

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

‏ ألقى “قسم البحث الجنائي ” بمديرية أمن بنغازي القبض على شخصين يحملان الجنسية التشادية يحترفان تزوير جوازات سفر تخصّ أفرادًا من الجالية التشادية في بنغازي مقابل مبالغ مالية.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أنه عقب ورود معلومات لقسم البحث الجنائي عن قيام المعنيين بتزوير جوازات سفر تشادية وبيعها للجالية التشادية؛ أصدر رئيس القسم تعليماته بالبحث والتحري وضبط الأشخاص المطلوبين بمنطقة “الماجوري” .

تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تزوير جوازات السفر والمستندات الرسمية للوافدين من أكثر الجرائم شيوعًا في مناطق مختلفة من البلاد وتتداخل مع موجات الهجرة غير القانونية من دول جنوب الصحراء إلى أوروبا، علاوةً على المتسللين بدون أوراق ثبوتية للعمل بليبيا ولأجل الإقامة المؤقتة أو الدائمة، في ظل عدم السيطرة على المنافذ البرية للبلاد خاصة مع دول الجوار جنوبًا.

 

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قناة 218 الليبية

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