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مصدر لـ”218″: عقيلة يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة ومقرها سرت

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر لـ”218″ أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سيفتح غدًا الثلاثاء، باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة مصغرة.

وأضاف مصدر “218” أن مدينة سرت ستكون مقراً للحكومة الجديدة المصغرة، وكان مسؤولون محليون وأطراف خارجية قد توقعوا في وقت سابق أحد سيناريوهين، إما الإبقاء على حكومة الدبيبة أو تشكيل حكومة جديدة، فيما جاءت خطوة عقيلة اليوم لتلغي السيناريوهين وذلك بفتح باب الترشح لتشكيل الحكومة المصغرة.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال جلسة مجلس النواب انطلقت اليوم للاستماع للجنة خارطة الطريق، برئاسة رئيس البرلمان عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة، وهي جلسة علنية منقولة تلفزيونياً على الهواء مباشرة.

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قناة 218 الليبية

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