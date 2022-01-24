عقيلة صالح: لا نقبل أي دفاع عن استمرار حكومة الوحدة الوطنية “المنتهية لايتها”

العنوان – طبرق

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين لا نقبل أي دفاع عن استمرار حكومة الوحدة الوطنية

وأضاف صالح خلال كلمة في جلسة مجلس النواب الرسمية أن الحكومة انتهت ولايتها منذ 24 ديسمبر..

وأعلن رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة فنية بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة لتعديل بعض مواد مشروع الدستور.

وأفاد صالح أنه لا يستطيع مجلسا النواب والدولة إعادة صياغة الدستور ويجب ترك المسألة للمختصين.

وأكد رئيس مجلس النواب على وضع موعد حتمي لإجراء الانتخابات حتى بالقوانين التي وضعها مجلس النواب.

وتابع صالح :”لابد أن ندرك أن الأمر المتعلق بالسلطة التنفيذية هو أولوية الآن كونها معنية بتوفير الغذاء والماء والدواء”.