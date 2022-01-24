“وليامز” تذكِّر الليبيين باختفاء عضوة البرلمان سهام سرقيوة

جددت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مطالبتها للجهات المعنية في ليبيا بالإفصاح عن مصير العضو في البرلمان سهام سرقيوة، وخصصت حزمة من التغريدات على حسابها الرسمي في تويتر للتذكير بــ”سرقيوة”، وقالت إن “مرتكبي هذه الجريمة النكراء التي طالت امرأة وعضوًا منتخبًا في البرلمان لا يزالون طلقاء”.

كما جاء في تغريدات “وليامز” أن “الأنظار تتجه اليوم نحو مجلس النواب الذي يناقش مصير الانتخابات الوطنية التي كان المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وهي فرصة للتذكير بأن هناك مقعدًا فارغًا في المجلس منذ 922 يومًا، وهو مقعد النائبة سهام سرقيوة التي اختطفها مسلحون بالعنف من منزلها في بنغازي في 17 يوليو 2019م”.

واختتمت المستشارة الأممية تغريداتها بالتأكيد على الوقوف إلى جانب أسرة “سهام” “والآلاف من مؤيديها وكل الليبيات اللاتي يخاطرن بحياتهن بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة؛ من أجل تحقيق العدالة والمساءلة بشأن اختطاف واختفاء سهام”.

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