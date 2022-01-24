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وزير التعليم ينفي مايشاع بخصوص الوضع الوبائي ويؤكد بأنه مطمأن

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

نفى وزير التربية والتعليم المُكلّف أحمد أبوخزام. اليوم الإثنين الإشاعات التي تبث حول تفاقم الوضع الوبائي في قطاع التعليم.

وقال أبوخزام في كلمة عقب اجتماع موسع :”تم وضعنا في صورة الوضع الوبائي. ومايشاع في صحفات التواصل الاجتاعي من تفاقم الوضع الوبائي عاري تمامًا عن الصحة”.

وأكد وزير التعليم :”الوضع الوبائي بأنه مطمأن ولا يوجد ما يجعلنا في وضع مقلق أو وضع حساس”.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على وضع بروتوكل شامل على مختلف مراقبات التعليم في ليبيا من أجل تفادي أي انتشار لهذا الفيروس.

وجدد أبوخزام نفيه لكل مايتم إشاعته عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قائلا :” كل مايشاع عاري عن الصحة، والوزارة ومراقبات التعليم قائمة بدورها والدراسة مستمرة وفق الإجراءات الاحترازية”.   

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