وزارة الصحة تعلن عدد المطعمين ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 1,998,817 شخص.

وأكدت وزارة الصحة في نشرتها اليومية أن إجمالي عدد المطعمين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بلغ 967,663 شخص فيما تلقى 12,035 شخص الجرعة التعزيزية.

وتسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (7,934) عينة اختبار الإصابة بفيروس كورونا موزعة على المختبرات بمختلف المدن الليبية وأوضح المركز أنه وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR سجلت النتائج عدد (5,601) عينة سالبة، وعدد (2,333) عينة موجبة كما سجل المركز عدد (492) حالة شفاء، وعدد (15) حالة وفاة.

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