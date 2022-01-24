ميناء بنغازي يستقبل 800 سيارة وشاحنة من أوروبا

وصلت إلى ميناء بنغازي سفينة نقل الحاويات “ماي فيلد”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 162 حاوية محملة بسلع مختلفة.

وأفادت بيانات إدارة الميناء بوصول سفينة نقل السيارات “غراند كولونيا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 800 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

ووصلت في وقت سابق إلى الميناء سفينة الحاويات “فاس دمام”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 317 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية