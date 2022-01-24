يوسف جلالة: المدن الأكثر احتياجا للإعمار هي التي شهدت اشتباكات مسلحة

أكد وزير شؤون المهجرين والنازحين بحكومة «الوفاق» السابقة يوسف جلالة، أن المدن الأكثر احتياجاً للإعمار، هي المناطق التي كانت أراضيها مسرحاً مباشر للاشتباكات المسلحة.

وقال جلالة، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “أبرز المناطق التي تحتاج للإعمار؛ هي سرت، وجنوب طرابلس ومناطق مزرق وأوباري وسبها بالجنوب”.

وأضاف “تاورغاء لا يزال عدد كبير من سكانها نازحين في مناطق عدة بغرب وشرق وجنوب البلاد، بالإضافة إلى مدينة بنغازي التي شهدت حروباً على الجماعات الإرهابية”.

يشار إلى أن تقديرات المجموعة الاقتصادية بالحكومة بخصوص تكلفة إعادة الإعمار، تتفاوت، ففيما يذهب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، إلى أنها تحتاج لقرابة 500 مليار دينار (نحو 110 مليارات دولار)، يرى وزير الاقتصاد محمد الحويج أن التكلفة الإجمالية المتوقعة لإعادة الإعمار 200 مليار دولار.