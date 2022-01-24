الجراري: الإعلان عن توحيد المصرف المركزي ليس جديدا

أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة للتجارة والصناعة إبراهيم الجراري أن الإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي ليس بجديد قائلا “ننتظر نجاح الخطوات التي سبق أن فشلت”.

وأضاف الجراري لبوابة إفريقيا الإخبارية أن توحيد المصرف المركزي خطوة إيجابية تحقق المصلحة العامة وتضمن استقلالية مصرف ليبيا المركزي كما تسهم في معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية القائمة.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري أعلنا الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي مؤكدين أن خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية.

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