وليامز تناقش مع المشري معوقات العملية الانتخابية

العنوان – طرابلس

ناقشت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لمعوقات التي تواجه العملية الانتخابية وسبل معالجتها.

وقالت وليامز :”أكدتُ على أن ليبيا ليست بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة أخرى وأن على جميع الأطراف الأن التركيز على العملية الانتخابية”.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”أعدتُ التأكيد على أن أي مُقترحات للمضي قُدماً يجب أن تأخذ في الاعتبار تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي لعقد حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني المحدد المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي”.