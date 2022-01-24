دورة تدريبية عن نظم المعلومات الصحية المناطقية ببلدية الزهراء

انطلقت ببلدية الزهراء دورة تدريبية في نظم المعلومات الصحية المناطقي، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية ومركز التوثيق والمعلومات بوزارة الصحة، وبالتنسيق مع إدارة الخدمات الصحية الجفارة.

واستهدفت الدورة عددا من العاملين بالمراكز الصحية ووحدات الرعاية الصحية بالبلدية، هدفت لتصميم نظام جمع البيانات الإحصائية باستخدام نظام المعلومات الصحية المناطقية، إذ سيتم إعداد هذه الوثيقة كدليل مستخدم على مستوى المرافق الصحية في كافة البلديات، وستقام خلال الأيام القادمة دورات تدريبية في هذا المجال في بلديات سواني بن آدم والعزيزية.

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