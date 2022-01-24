إلهام سعودي: البعثة الأممية يجب أن يكون لها أولوية اقتصادية وإنسانية بجانب السياسة

قالت المديرة العامة لمنظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا» وعضوة ملتقى الحوار السياس إلهام سعودي إنه من الواجب أن يكون للبعثة الأممية «أولوية اقتصادية وإنسانية وإضفاء طابع حقوقي عليها، مع أهمية دورها في الوساطة في العملية السياسية».

وأضافت، في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن اليوم الإثنين، أنه من الواجب توقيع عقوبات على «الأطراف التي توزع الأسلحة للجهات الليبية»، مشيرة إلى تعرض مدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا إلى انتهاكات شديدة، منها القتل والاختفاء القسري.

كما لفتت سعودي إلى «إنعدام المساءلة شجع على مزيد من الانتهاكات»، مشيرة إلى ضرورة حماية المدافعين عن حقوق المرأة الذين يواجهون التحرش ما دفعهم للانسحاب من السياق العام.

واعتبرت أن البعثة لديها «نظرة فيها قصور إزاء بعض الأمور في ليبيا»، مطالبة بإشرف أكثر على أنشطة البعثة لتعمل في إطار ما هو محدد لها قانونا. وتابعت: «ندعو لدعم الانتخابات ذات جذور شرعية، مع تحيدد بيئة مناسبة لهذه الانتخابات».