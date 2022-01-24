بليحق: عقب توصيات جلسة اليوم مجلس النواب يعلق جلسته إلى يوم غد الثلاثاء

العنوان – طبرق

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الإثنين إن من توصيات الجلسة التأكيد على لجنة خارطة الطريق تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقاً للقانونين الصادرة عن مجلس النواب.

وأضاف بليحق إذا نجحت اللجنة في مساعيها في المسار الدستوري تكون الانتخابات طبقاً للدستور الدائم على أن تكون اللجنة الدستورية المقترحة من الخبراء ومن غير أعضاء المجلسين ويتم متابعة أعمال هذه اللجنة وسرعة إنجازها لمهامها دون التدخل في عملها وتحديد مدة عملها على أن تقدم التعديلات المطلوبة لمجلس النواب.

وأفاد المتحدث باسم المجلس أن مجلس النواب يقوم بعد ذلك بإحالتها للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت المساعي في المسار الدستوري.

وكشف بليحق ان من توصيات الجسلة أيضًا تقديم آلية لاختيار رئيس الحكومة يوم غدٍ واستلام المستندات المطلوبة.

وأكد أنه بعد تكليف الحكومة يقوم المجلس باتخاذ ما يلزم بما يضمن تكليف رؤساء الأجهزة السيادية المستقلة التابعة لمجلس النواب وكذلك وكلائهم.

وذكر أنه تم التأكيد على النائب العام بتكليف النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما ذكر عن جرائم جنائية قد وقعت من تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية والتقصير في صون المال العام.

ولفت إلى أن من ينوي الترشح لرئاسة الوزراء عليه التنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وبذلك علقت الجلسة إلى يوم غدٍ الثلاثاء.