وليامز تبحث مع المشري مستجدات العملية الانتخابية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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ألتقت المستشارة الخاصة للأمين ابعام للأم المتحدة ستيفاني وليامز أمس الأحد في طرابلس. رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لبحث المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

واوضحت ستيفاني وليامز عبر حسابها على تويتر انها ناقشت مع المشري المعوقات التي تواجه العملية الانتخابية. وسبل معالجتها.

وأكدت ستيفاني خلال اللقاء على أن ليبيا لا تحتاج لفترة إنتقالية مطولة أخرى. مشيرة إلى أن على الجميع التركيز على الانتخابات.

وجددت وليامز التأكيد على أن أي مقترح من شأنه المضي قدما بالعملية السياسية يجب أن يراعي تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي. لعقد الانتخابات ضمن إطار زمني محدد المنصوص عليه في خارطة الطريق والتي وضعت بملتقى الحوار السياسي.

وفي سياق ليس ببعيد قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين إن الحكومة انتهت ولايتها منذ 24 ديسمبر ولا نقبل أي دفاع عن استمرارها.

واقترح صالح تشكيل لجنة فنية بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة لتعديل بعض مواد مشروع الدستور.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة وضع موعد حتمي لإجراء الانتخابات حتى بالقوانين التي وضعها مجلس النواب

في حين كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال الإثنين الماضي. لايمكن السكوت عن محاولات فرض مسودة الدستور المرفوضة من كافة المكونات الاجتماعية للأمة الليبية.

وأضاف صالح :”بات من الضروري العمل على تشكيل لجنة من كتاب ومثقفين ومفكرين وأكاديميين مختصون بالقانون الدستوري. يمثلون الأقاليم الثلاث لصياغة دستور توافقي”.

وأوضح رئيس المجلس. أن هذه اللجنة تساندها خبرات دولية وعربية وأجنبية بحيث تكون قادرة على صياغة دستور توافقي حديث يلبي رغبات وطموحات الليبيين كافة.