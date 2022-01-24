الزغيد: الدبيبة لا يملك مؤهلًا دراسيًا وصرف الأموال الطائلة لكسب ثقة الناس لانتخابه رئيسًا

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، أن رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، تجاوز الملفات المهمة التي أتى من أجلها مثل جبر الضرر وعودة المهجرين.

وقال الزغيد، في مداخلة لراديو “لام”، إن الدبيبة دخل في نفق مظلم، وأنفق مبالغ طائلة بدون قوانين، ويسعى لخلق شعبية له لانتخابه لرئاسة الدولة.

وأضاف أن الدبيبة خالف تعهده الذي وقعه لدى البعثة الأممية بأنه لن يتقدم هو أو أحد من الحكومة للمناصب، لكنه تجاوز هذا الاتفاق، ملقيا باللوم على مفوضية الانتخابات على قبوله.

وأوضح أن كل الأمور التي تدار حول رئيس الحكومة أصبحت حقيقة من حيث المؤهل الذي لا يمتلكه وصرف الأموال الطائلة لكسب ثقة الناس لانتخابه، مبينا أن مجلس النواب سحب الثقة من هذه الحكومة وكلفها بتصريف الأعمال.