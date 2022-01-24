فرنسا: يمكن فرض عقوبات على كل المعرقلين للعملية الانتخابية في ليبيا

أكدت فرنسا إمكانية فرض عقوبات على كل المعرقلين للعملية السياسية الانتخابية في دولة ليبيا.

وأضاف مندوب فرنسا في مجلس الأمن خلال جلسة للمجلس بشأن ليبيا أنه من المهم إعادة تنظيم الانتخابات في ليبيا واحترام إرادة الشعب داعيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمساعدة على تحديد موعد جديد للانتخابات.

ودعا جميع الأطراف للالتزام بنتائج الانتخابات وحث المسؤولين الراغبين في الترشح للانتخابات على الانسحاب من مناصبهم مشددا على ضرورة إيجاد حلول للخلافات حول القوانين الانتخابية في ليبيا.

ولفت مندوب فرنسا إلى أن محاربة الفساد ومراقبة الحدود ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان يتطلب وجود حكومة جديدة منتخبة مضيفا سنواصل مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة لليبيا