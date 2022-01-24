الدبيبة لـ«سفير النيجر»: لابد من تعاون «دول الطوق» لضبط حدودها وأمنها

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الإثنين، مع سفير جمهورية النيجر أسياد اد كاتو.

وبحسب بيان حكومة الوحدة الوطنية، فإن السفير نقل تحيات الرئيس النيجري محمد أبوعزوم لرئيس الحكومة، مُشيداً بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وتناول اللقاء، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والنيجر، وفتح آفاق التعاون في عدة مجالات أهمها المجال الأمني.

وأكد الدبيبة، أهمية تعاون دول الطوق لضبط الحدود وأمنها، مؤكداً أنها مسؤولية يجب أن تتظافر فيها جهود جميع الدول المعنية بهذا الملف.