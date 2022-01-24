السني: غياب التوافق وتضارب المصالح حال دون إجراء الانتخابات

أكد مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السنيأن غياب التوافق وتضارب المصالح وكثرة المتدخلين الخارجيين حال دون إجراء الانتخابات مؤكدا أنه في ظل غياب القاعدة الدستورية سيصعب إجراء الانتخابات.

وأضاف السني في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا أن جلسات مجلس الأمن تكرر نفسها وأوضاع ليبيا لا تتغير مبينا أن قرابه 2.8 مليون ناخب ليبي يشعرون بخيبة أمل جراء تأجيل الانتخابات التي يجب أن تكون وسيلة للمشاركة وليست للإقصاء.

ولفت السني إلى أن الحكومة ملتزمة بتسليم السلطة لقيادة منتخبة كما أنها ملتزمة أيضا بتوفير الإمكانيات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية

ودعا السني إلى إخراج كافة القوات الأجنبية من ليبيا مبينا أن عدم تنفيذ ذلك سيبقي ليبيا دولة محتلة.

وبين السني أن الحل يكمن في إعادة الشرعية للشعب الليبي مطالبا بدور أكبر لمجلس الأمن لدعم تطلعات الليبيين ومنع محاولات عرقلة العملية الانتخابية.

ودعا السني إلى دعم المصالحة الوطنية في ليبيا ونبذ العنف وخطاب الكراهية والعمل على عودة المهجرين والنازحين وبدء مرحلة إعادة الإعمار.