أداء متباين للاقتصاد الليبي خلال العقد الأخير

أعلنت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة الإسكوا، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ليبيا زادت كثيرا بعد رفع العقوبات عام ألفين وأربعة، ولكنها شهدت انخفاضا كبيرا في عام ألفين وتسعة بسبب الأزمة المالية العالمية.

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