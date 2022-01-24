السفير الإيطالي يبحث مع الدبيبة مستجدات الانتخابات – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

‏‎ أخبارليبيا24_متابعات

‏‎التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفقة وزيرة الخارجية نجلاء المنفوش اليوم الإثنين السفير الايطالي المعتمد لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو ، والمبعوث الخاص لليبيا نيكولا اورلاندو.

‏‎واوضح المكتب الإعلامي أن الدبيبة بحث مع السفير مستجدات الأوضاع السياسية الليبية وآخر تطورات العملية الانتخابية.

‏‎كما ناقش الدبيبة العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها خاصة في مجالي الصحة والطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. إلى جانب المباشرة في استكمال بعض المشاريع الإستراتيجية المتفق حولها.

‏‎وأكد السفير على أن إيطاليا تشجع تحديد برنامج جديد للانتخابات دون اللجوء إلى مرحلة انتقالية جديدة.

‏‎بدوره أشار الدبيبة إلى التغيّر الكبير الذي شهدته ليبيا من استقرار وعودة لعجلة التنمية. وأن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في دعم كافة الجهود الرامية للوصول إلى سلطة جديدة منتخبة من الشعب.

وفي سياق ليس ببعيد استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليون الأثنين سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبدالعزيز بن علي الصقر. حيث سلم السفير رسالة من نظيرها الوزير الأمير فيصل بن فرحان. تقتضي بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وبحسب صفحة الوزارة على فيسبوك ناقشت المنقوش خلال لقائها السفير السعودي بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس. طرق تنمية وتطوير العلاقات الثنائية المستقبلية بين المملكة العربية السعودية وليبيا. وتعزيز التعاون المشترك في العديد المجالات الحيوية التي تهم البلدين الشقيقين .

في حين طرحت الوزيرة نبذة عن مستجدات الوضع السياسي بليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية. وجهود الوزارة والحكومة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، وإنجاح مسارات التحول الديمقراطي.