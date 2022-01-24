سلطنة المسماري: لا داعي لتغيير الحكومة إذا كانت الانتخابات بعد 8 أشهر

قالت النائبة سلطنة المسماري، إن لجنة خارطة الطريق لم تفكر بشكل جمعي ولم تبلور فكرة واحدة تقنع بها مجلس النواب، ومجلس النواب أصبح أمام مسارين، أولهما أن تكون الانتخابات وفق قوانين مجلس النواب وتحتاج إلى 6 إلى 8 أشهر، وهو ما يجعلنا لسنا بحاجة لتغيير الحكومة ونكتفي بتعديل وزاري فقط.

أضافت المسماري في جلسة المجلس اليوم برئاسة عقيلة صالح، أنه إذا تبنى مجلس النواب العملية الانتخابية وفق قوانينه في وقت زمني خلال 6 إلى 8 أشهر فلا أرى داعي لتغيير الحكومة ويجب تعديل وزاري فقط، ولو ذهبنا للمسار الدستوري لابد من تغيير الحكومة ويفتح المجال للترشح لرئاستها، وهذا يجب أن يقترن بإعادة انتخاب المناصب السيادية، لأنه لا جدوى من تغيير الحكومة مع بقاء تلك المناصب بقيادتها الحالية لأنها أصل المشاكل، كما أن حكومة تصريف الأعمال حاليا تصرف لها أموال طائلة خارج الميزانية وبدون رقابة.