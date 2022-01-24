وزيرة الخارجية تدين الهجوم الحوثي المتكرر على السعودية

دانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش الهجوم المتكرر من جماعة الحوثي اليمنيه على السعوديه.

وقالت المنقوش في تغريدة لها بموقع “تويتر” “ندين الهجوم المتكرر من جماعة الحوثي اليمنيه على الشقيقه المملكة العربية السعوديه” مضيفة “أن إصرار الحوثيين على الهجمات المتكررة يعد تحدياً ضد المجتمع الدولي وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني”.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أكدت الاثنين، أن المملكة تندد بهجمات الحوثيين المتكررة على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب البلاد وأبوظبي.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة تشدد على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لسلوك الحوثيين “العدواني” بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.