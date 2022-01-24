إيطاليا لا تشجع اللجوء لمرحلة انتقالية جديدة في ليبيا

أعلنت إيطاليا، اليوم الإثنين، أنها تشجع تحديد برنامج جديد للانتخابات دون اللجوء إلى مرحلة انتقالية جديدة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفقة وزيرة الخارجية نجلاء المنفوش، المبعوث الإيطالي نيكولا أورلاندو، وسفير روما لدى طرابلس جوزيبي بوتشينو.

وتطرق اللقاء، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، إلى مستجدات الأوضاع السياسية الليبية وآخر تطورات العملية الانتخابية، وفق بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

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كما ناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها، خاصة في مجالي الصحة والطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب المباشرة في استكمال بعض المشاريع الاستراتيجية المتفق حولها.

بدوره أشار الدبيبة إلى «التغير الكبير الذي شهدته ليبيا من استقرار وعودة لعجلة التنمية»، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية «مستمرة في دعم كافة الجهود الرامية للوصول إلى سلطة جديدة منتخبة من الشعب».

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق اليوم، جلسة استمع خلالها إلى ما وصلت إليه لجنة خارطة الطريق، سواء في المسار الدستوري أو المسار التنفيذي أو الأمني أو المسار الانتخابي، بالإضافة إلى مسألة انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفقًا لقرار منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

وأعلن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الجلسة خلصت إلى «تقديم آلية لاختيار رئيس الحكومة يوم غدٍ، واستلام المستندات المطلوبة»، وأضاف أنه «إذا نجحت اللجنة في مساعيها في المسار الدستوري ستكون الانتخابات طبقًا للدستور الدائم».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التقى السفير الإيطالي المعتمد لدى ليبيا والمبعوث الخاص لليبيا. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التقى السفير الإيطالي المعتمد لدى ليبيا والمبعوث الخاص لليبيا. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)