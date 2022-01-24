مراقبة تعليم البيضاء تعلن عطلة حتى الخميس لسوء الأحوال الجوية 

العنوان – البيضاء

أعلنت مراقبة تعليم البيضاء أن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس عطلة رسمية بكافة المرافق التعليمية الخاصة منها والعامة.

وأفاد مكتب الإعلام والتواصل بالمراقبة أن العطلة تأتي نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة والبيان التحذيري من هيئة الإرصاد الجوي.

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه تم الاتفاق مع المجلس البلدي البيضاء بشان العطلة مؤكدًا ان العطلة تقتصر على الطلبة فقط.

وأكد مكتب الإعلام والتواصل بالمراقبة أنه يستثنى منها موظفي المراقبة وإدارات المدارس ومدراء مكاتب الخدمات التعليمية .

وكان مركز الأرصاد الجوية حذر خلال اليومين الماضيين من موجة صقيع تشهدها ليبيا ومنطقة الجبل الأخضر على الخصوص تزامنًا مع تساقط الثلوج.