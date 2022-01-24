المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: خارطة الطريق لا زالت معتمدة للمضي في الحل السياسي

أكدت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، على ضرورة إيصال أصوات الليبيين من خلال انتخابات حرة ونزيهة وعادلة كما شدد على ضرورة وقف ما اسماها الصفقات التي تجري وراء الكواليس بين جهات محددة تدعمها مجموعات مسلحة تبحث عن مكاسب وغنائم لحماية مصالحهم.

كما شددت المبعوث الأمريكية، في كلمتها بجلسة مجلس الأمن حول ليبيا، على ملكية المسار السياسي لليبيين وضرورة الاتفاق على المستقبل. وأكد ان الليبيين لن يقبلوا بأي تأخير في الانتخابات لاختيار رئيس يمثلهم.

وأكدت المندوبة الأمريكية أن خارطة الطريق لا زالت معتمدة للمضي في الحل السياسي.

كما ثمنت عمل المفوضية العليا للانتخابات وقال انها تمثل سلطة قادرة على إجراء الانتخابات وحث البعثة الأممية والسياسيين الليبيين على دعمها والالتزام بالقوانين الانتخابية.

وهددت كل المعرقلين والمعطلين والمطالبين بتأجيج سواء داخل ليبيا أو خارجها بعقوبات مجلس الأمن الدولي.

كما رحبت بالتقدم في توحيد المؤسسة العسكرية، داعيةً إلى ضرورة التوزيع العادل للثروات.