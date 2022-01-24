العرفي: الليبيون يحتاجون إلى الماء والكهرباء قبل أي تفاهمات في الانتخابات

قال النائب عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة سيؤدي لتعثر الدستور، متابعا:” أرى تشكيل لجنة خبراء موزعة على الأقاليم الثلاثة لحل الأزمة”.

وأضاف العرفي، خلال كلمته بجلسة البرلمان اليوم الإثنين، إن الحكومة تحتاج إلى تغيير، خاصة وأنها بدأت تتعاطى مع مجلس النواب بعد 24 ديسمبر بالرشوة السياسية.

وتابع:” يجب على رئيس مجلس النواب أن يقرر إلغاء جميع قرارات التعيينات الصادرة من رئيس الحكومة بعد 24 ديسمبر، ويجب أن لا نتدخل في الجانب الأمني ونعطي الأمر إلى القوات المسلحة.

ولفت إلى أن المواطن يحتاج إلى الماء والكهرباء قبل أي تفاهمات في الانتخابات”.