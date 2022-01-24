الدبيبة يوجه بالإسراع في إجراءات متضرري تاورغاء

وجه رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الاثنين خلال لقائه رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، بالإسراع في كافة الإجراءات لضمان إعطاء المتضررين حقوقهم.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب رئيس الحكومة مناقشة جهود حكومة الوحدة الوطنية لجبر الضرر وبالأخص المتعلقة بمنازل المواطنين كما تم خلال اللقاء بحث إمكانية إنشاء عدد من المدارس الجديدة بالمدينة.

وأعطى الدبيبة تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتسليم نتائج الحصر للجان جبر الضرر، والتسريع في كافة الإجراءات لضمان إعطاء المتضررين حقوقهم