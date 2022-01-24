العابد الرضا يؤكد استمرار التنسيق مع الجانب السعودي في مجال الطاقة

العنوان – طرابلس

أكد وزير العمل والتأهيل ووزير النفط والغاز المكلف علي العابد الرضا اليوم الإثنين استمرار التنسيق مع الجانب السعودي في مجال الطاقة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف الرضا عقب اجتماعه مع السفير السعودي لدى ليبيا عبدالعزيز بن علي الصقر بمقر الوزارة بطرابلس رغبة ليبيا في الاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في مجال الطاقة والاستثمارات.

وأشاد وزير العمل والتأهيل ووزير النفط والغاز المكلف عبمق العلاقات الليبية السعودية والتي تشهد تعاوناً كبيراً بين البلدين.

ومن جهته، أكد السفير السعودي أن ليبيا لديها فرص استثمارية واعدة، لما تتمتع به من ثروات عديدة ومصادر للطاقة،.

وجدد الصقر رغبة المملكة في دعم جهود الاستقرار في ليبيا وإمكانية نقل تجاربهم في مجالات الطاقة والنفط والمعادن.

وشدد السفير السعودي على أهمية عمق وأصالة العلاقات مابين البلدين الشقيقين.