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بلدية حي الأندلس: تم تعليق الدراسة وإغلاق المدارس أسبوعين وفق لجنة الإطار الوبائي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عميد بلدية حي الأندلس سمير شقوارة إنه تم تعليق الدراسة وإغلاق المدارس أسبوعين وفق لجنة الإطار الوبائي.

شقوارة أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه تم تسجيل إصابة أكثر من 10 معلمات في مدرسة واحدة بالبلدية، وعدد كبير من الطلبة في المدارس.

ونوّه إلى أن الوباء متفشٍّ والوضع خطِر في البلدية، واليوم هناك لقاء مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض للنظر في الإجراء الذي سيتخذ.

وأكد على أن امتحانات الطلبة ستؤجل إلى حين الانتهاء من الإجراءات الوقائية، وعدد المدارس في البلدية أكثر من 67 مدرسة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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