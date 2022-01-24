السيد عبدالله اللافي يستقبل مبعوث وزير خارجية إيطاليا

طرابلس 24 يناير 2022 (وال)- استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي السيد عبدالله اللافي اليوم الإثنين، المبعوث الإيطالي السيد ” نيكولا أورلاندو”، رفقة سفير بلاده لدى ليبيا السيد “جوزيبي بوتشينو غريمالدي”، الوفد المرافق لهما.

وأكد المبعوث الإيطالي السيد ” نيكولا أورلاندو” بأن حكومة بلاده تتابع عن كثب مجريات الأحداث في ليبيا، وتحرص على استقرارها بما يعود بالإيجاب على البلدين الصديقين، وأحترمها للسيادة الليبية وتتطلع لما تفضي إليه التعديلات على خارطة الطريق التي يعكف البرلمان للإعداد لها التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

كما أكد رغبة بلاده العمل على مساعدة ليبيا في الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الدولة بانتخاب رئيس يجمع عليه الشعب الليبي، مثمنًا عاليًا جهود المجلس الرئاسي لاطلاقه مشروع المصالحة الوطنية طوق نجاة ليبيا.

بدوره، ثمن السيد النائب حرص إيطاليا على دعم المسار السياسي الليبي، مؤكدًا رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات رغم تعثرها، ويتطلع لخارطة الطريق التي يعكف البرلمان للإعداد لها التي يجب أن تكون مكتملة الأركان بتواريخ محددة تبدأ من العملية الانتخابية إلى استلام السلطة.

وأكد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي وحرصه على إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام. (وال) ح س/ ر ت

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