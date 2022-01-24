فرنسا: على متقلدي المناصب العامة التنحي عن مناصبهم للإنصاف

أكد المندوب الفرنسي بمجلس الأمن على ضرورة تنظيم الانتخابات دون تأخير وتحديد جدول زمني واضح لأجرائها، وأهمية تسوية قائمة المرشحين الرئاسيين واحترام نتائج الانتخابات فيما بعد.

كما شدد على ضرورة ان يتنحى متقلدي المناصب العامة عن مناصبهم وذلك للإنصاف، داعيا إلى دعم المفوضية العليا للانتخابات والمضي وفق خارطة الطريق، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية عبر حكومة موحدة قوية ومنتخبة.

كما طالب مجلس الامن بالتصدي لكل داعمي استمرار الوضع الحالي ومؤججي الاضطرابات الأمنية، مهددا الافراد والكيانات بفرض عقوبات من مجلس الامن.