الشارف: الدبيبة هو القوة القاهرة التي منعت إجراء الانتخابات

قال عضو مجلس النواب أحمد الشارف، إن حكومة الوحدة الوطنية تذهب إلى سبها وغيرها لمجرد الدعاية، وهي حكومة لا تمثل الليبيين وليست إلا عار.

وأضاف الشارف، في كلمته في جلسة البرلمان اليوم الإثنين، أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، هو القوة القاهرة التي منعت إجراء الانتخابات، ويريد وزراء ونواب وزراء يمكنه تطويعهم والسيطرة عليهم.

ولفت إلى أن إنفاق 86 مليار في 6 شهور عار ما بعده عار، وهذه الحكومة ليس إلا اسم ولا تمثل الليبين حاليًا، وهناك رشوة كبيرة حدثت في جنيف ويجب أن نفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة.

وتابع:” من يبيع ذمته ويراها رخيصة، سينحاز للدبيبة، وأي شخص يأتي سواء باشاغا أو معيتيق سنجلس معه على الطاولة لاختيار حكومته بكل شفافية”.

ولفت إلى أن الانتخابات لو كان أمامها شهر واحد فقط لا نستطيع الإبقاء على حكومة الدبيبة”.