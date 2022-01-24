في إحاطته أمام مجلس الأمن.. السني: الحكومة ستسلم السلطة لحكومة منتخبة

العنوان-نيويورك

أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، أن تضارب المصالح الداخلية واستمرار التدخلات الخارجية في الشأن الليبي حال دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، اليوم الاثنين، أكد السني أنه في ظل غياب الدستور أو قاعدة دستورية بديلة فإن إجراء الانتخابات سيكون صعبا.

وأشار السني إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستسلم السلطة رسميا لسلطة جديدة منتخبة.

وطالب السني الأمم المتحدة بدعم العملية السياسية بفاعلية أكثر لضمان الوصول للانتخابات وتحقيق مطالب الشعب.