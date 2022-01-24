إيطاليا: نشجع تحديد موعد جديد للانتخابات الليبية دون اللجوء إلى مرحلة انتقالية

العنوان-طرابلس

قالت إيطاليا، اليوم الإثنين، أنها تشجع تحديد برنامج جديد للانتخابات الليبية دون اللجوء إلى مرحلة انتقالية جديدة.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رفقة وزيرة الخارجية، نجلاء المنفوش، المبعوث الإيطالي، نيكولا أورلاندو، وسفير روما لدى طرابلس جوزيبي بوتشينو، وفق بيان الحكومة.

وتطرق اللقاء، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، إلى مستجدات الأوضاع السياسية الليبية وآخر تطورات العملية الانتخابية.

كما ناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها، خاصة في مجالي الصحة والطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب المباشرة في استكمال بعض المشاريع الاستراتيجية المتفق حولها.

من جانبه أشار الدبيبة إلى التغير الكبير الذي شهدته ليبيا من استقرار وعودة لعجلة التنمية، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في دعم كافة الجهود الرامية للوصول إلى سلطة جديدة منتخبة من الشعب.