السني: معرقلي الانتخابات يـسعون لإقصاء الآخرين وإدخـال البلاد فـي فـوضـى مـن جـديـد

نيويورك 24 يناير 2022 ( وال )- دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني الإثنين، المجتمع الدولي إلى ضرورة عدم التستر على معرقلي الانتخابات، أفرادًا أو كيانات أو دولًا .

وقال ” السني ” في كلمة له خلال جلسة مجلس الامن التي عقدت اليوم حول ليبيا إن هؤلاء يـسعون لإقصاء الآخرين وإجـهاض الـعملية الـسياسـية وإدخـال لـيبيا فـي فـوضـى مـن جـديـد ، وذلك لـخوفهم مـن ضـياع نـفوذهـم أو أن يـنتزع الـشعب سـلطتَهم من خلال المسار الديمقراطي الحر المباشر .

وعبر ” السني ” عن تطلعه مـن جـديـد لـدورٍ إيـجابـي وأكـثر فـاعـلية مـن مجلس الأمن تـجاه دعــــم توافق الليبيين، والــعمل عــــلى إـهاء كــــل أنــــواع الــــتدخـــلات فــــي لــــيبيا وتصحيح أخطاء الماضي،والاعتذار للشعب الليبي عن ما سببته هذه التذخلات من مآسي وانتهاكات وجرائم لن تسقط بالتقادم.(وال)

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