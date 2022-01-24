هل تسهم عودة المستشار صالح إلى رئاسة النواب في رفع القوة القاهرة لإجراء الانتخابات؟    – أخبار ليبيا 24 – استطلاعات

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

عاد المستشار عقيلة صالح إلى ممارسة عمله على رأس مجلس النواب بعد إجازة، لم يعلن عنها رسميا، بدأها في أكتوبر 2021 لترشحه في الانتخابات الرئاسية.

وكانت آخر جلسة ترأسها المستشار عقيلة صالح قبل إجازته يوم 20 سبتمبر 2021 والتي جرى خلالها التصويت على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لكنه استمر بعدها في إجراء العديد من اللقاءات والمقابلات مع عدد من الفاعليات السياسية والاجتماعية.

وخلال فترة إجازة المستشار عقيلة صالح، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، المجلس بالإنابة على مدى ثلاثة أشهر.

القوة القاهرة

وتأتي عودة المستشار عقيلة صالح إلى رئاسة مجلس النواب بعد تعذُّر إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021، بسبب “القوة القاهرة” على ما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وفي هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر” يقول: “هل تسهم عودة عقيلة صالح إلى رئاسة مجلس النواب في رفع القوة القاهرة التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟”.

عرقلة الانتخابات

بعض المشاركين اتهموا المستشار صالح بأنه أحد المعرقلين، حيث قال المشارك، العرندس الليبي: “هو بنفسه قوة قاهرة”.

وفي رأي مشابه رأى المشارك Omar Omár أن عودة المستشار صالح يتزيد الطين بلة.

وأيضا كان رأي Nori Khalifa مشابه أيضا. حيث أكد أن المستشار صالح قوة قاهرة في حد ذاتها، لافتا إلى أنه إذا رحل ستنتهي مشاكل ليبيا.

المستشار يعمل على إجراء الانتخابات

ويقول المشارك Masoud Ali أ المستشار صالح هو الوحيد الذي يُريد إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال المشارك “كبير ويفهم” أن القوة القاهرة مسؤولة عنها مفوضية الانتخابات لأنه تقع تحت رحمة الميليشيات ومن يدعمهم من قادة وسياسيين.

تعقيد المشهد

أما المشارك محمد بن يوسف كان له رأي مغاير، حيث قال أن عودة المستشار صالح لرئاسة مجلس النواب ستزيد تعقيد المشهد.

وفي رأي يُعبر صاحبه اتهم المشارك Mohamed Atboli المستشار صالح أنه يخاف على المزايا التي يتحصل عليها من رئاسة المجلس.

أما المشارك عبد الرؤوف قال: “لا توجد نية صادقة لإجراء الانتخابات.. لا يوجد أحد يشرع قانونا لإقصاء نفسه”. لافتا إلى أن إطالة مدة الأزمة هو الهدف وأن التحجج بالقوانين التوافقية أمر غير مقبول. لأن دول العالم أجمع لا يوجد بها قوانين توافقية.. التعددية والمغالبة والنصف زايد واحد هو الحل.

لم يكن خائنا للوطن

وفي رأي مغاير رأى المشارك، اسامة سالم عون سالم، أن المستشار صالح لم يكن خائنا للوطن يوما.

وأيضا رأى المشارك، سعيد سعد، أن المستشار عقيلة صالح رجل قوي وله دور فاعل.

وفي رأي آخر قال، أسير الذكريات: “كل الكيانات القائمة حاليا لا تريد إجراء الانتخابات. لأن إجرائها يعني وقف مصدر الأموال التي تتدفق عليهم لذلك يعملون على إفشالها”.

وقال المشارك، عبدالمجيد ابو عجيله الحاج: “عودة عقيلة صالح لرئاسة البرلمان هو دليل أن الرجل أيقن أنه لا انتخابات في ليبيا في القريب العاجل”.