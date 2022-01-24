السني: توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء التواجد الأجنبي مطلب سيادي يطمح ويدعو له كل الليبيين

نيويورك 24 يناير 2022 (وال)- أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، على أهمية ملكية الليبيين وقيادتهم لأي عملية سياسية بعيدًا عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

ودعا – ” السني ” في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم حول ليبيا – إلى دعم الجهود الوطنية الصادقة والتي تسعى هذه الفترة لعلاج التحديات التي ذكرناها لإنتاج حل وطني ليبي شامل، وإنهاء كافة المراحل الإنتقالية الهشة.

وقال ” السني ” إن الكل يعلم أن الحل يكمن في اعادة الشرعية للشعب ومن خلال اطار دستوري متين يوضح شكل الدولة ومؤسساتها.

كما أشاد بالجهود المتواصلة للجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) ولقاءاتها المستمرة التي جرت مؤخرا مع القيادات العسكرية المختلفة في عديد المدن الليبية، مؤكدا بأن الهدف من جميع هذه اللقاءات البدء في توحيد المؤسسة العسكرية بشكلٍ مهني وفاعل، وإيجاد الآليات الممكنة لأنهاء كافة أنواع التواجد الأجنبي على الأراضي الليبية مهما كانت مسمياتها، وهو ما يمثل مطلبا سياديا يطمح ويدعو له كل الليبيين وبدونه ستظل البلاد محتلة وإرادتها الوطنية رهينة للآخرين. (وال)

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