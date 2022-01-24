الآباء الأقل وعيا وثقافة يفضلون الذكور على الإناث – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

من العجب العجاب أنه لا يزال في عصرنا الحديث من يحزن إذا رزق بأنثى، فيبدأ أغلب الآباء في تدليل أبنائهم الذكور والتعامل بشدة وجفاء مع الفتيات في المجتمعات الشرقية ولا سيما في ليبيا.

وتظهر هذه الطريقة من التعامل مع الأبناء والتمييز بينهم عند الآباء الأقل ثقافة وتتراجع مع زيادة الوعي.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة آراء المواطنين حول ظاهرة تفضيل إنجاب الذكور عن الإناث.

فكان السؤال: “من وجهة نظركم ليش لعند توا بعض العائلات تكره إنجاب البنات وتفضل إنجاب الأولاد؟”.

عصر الجاهلية

اشترك عدد كبير من المشاركين في الاستطلاع في أن تفضيل الذكور على الإناث يقف ورائه الجهل، متهمين من يفعل ذلك بأنه لا زال يعيش في عصر الجاهلية.

تقول المشاركة Naelmah Nasif :”تفضيل الذكور عن الإناث جهل وتخلف”، في حين ترى المشاركة، أماني أحمد، أن ذلك جهل وضعف إيمان.

أما المشارك، بلقاسم العبدلي، فضل الإناث على الذكور قائلا: “البنات أفضل ألف مرة”.

جهل وتخلف

واشتركت، سلام الله، و Soma Othman، في أن المفاضلة بينهما جهل وتخلف واضح، أما المشاركة، ريم احمد الجوال، رأت أن ذلك كفر بنعمة الله.

أما المشارك، عدي ابوشريده، أكد أنه لا يفضل بينهما وأن ذلك يصدر عن الجاهل، مشيرا أن أهم من كل ذلك أن يكونوا بصحة جيدا سواء أنثى أم ذكر.

هناك من ليس لديه أطفال

بينما قالت المشاركة Mä Ėm: “الله هو من يرزق بالأنثى والذكر.. هناك من ليس لديه لا ذكر والا أنثى ويعالج”.

المشاركة، ان بعد العسر يسرا، تقول: “في أغلب الأحيان البنت يبوها في خدمتهم وكان عندها معاش يصرفوه على العائلة.. والولد هو الفارس المغوار يحكم في العائلة والي يبه يديره ويكبر ويجيب لامه وبوه الضغط والسكر”.

ورأت المشاركة، امولة بحر، أن التفضيل جهل وقلة خوف من الله، متهمة الأولاد بقهر آبائهم وأمهتهم عندما يكبرون ويتزوجون حينها ستظهر حقيقته إن كان صالحا أم طالحا.

يعتقدون أن الأولاد سيعتنون بهم!!

في حين قالت المشاركة، دعاء الرحمن: “تخلف وجهل، وبعد عن دينهم وقلة إيمانهم.. البنت ستجدها سواء كات قريبة أم بعيدة منك ولا يؤثر فيها أحد ولا تتغير عن والديها”.

أما، حياة العمر، قالت: “يعتقدون أن الأولاد سيعتنون بهم!! أول ما يتزوجون سوف ينسى الولد عائلته.. إنهن المؤنسات.

تقول، نجاة الطرابلسي: “الخيرة فيما اختاره الله.. والخير مش معروف منين يجي من البنت أو الولد الحاجة الوحيدة اللي يبوها من الولد يحمل اسم الأب والعايلة يعني استمرارية اسم العايلة وفي ناس اغنياء عندهم رزق يخافوا يتوزع على الأقارب لان البنت لما يموت بوها يورثوا معاها ولاد عمها”.