عبد المولى: يمكن أن نجري تعديل حقيقي للحكومة وتصويبها

أوضح عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، أن “الاتفاق السياسي ينص على أن الحكومة مدتها 18 شهرًا، وكان التصويت بالثقة للحكومة وموعد 24 ديسمبر أن يكون آخر يوم للحكومة اجتهاد من رئيس مجلس النواب ولم يصوت عليه مجلس النواب”.

عبد المولى، وفي كلمته خلال جلسة مجلس النواب، قال: “مدة الاتفاق السياسي 18 شهرا، ولو كانت الانتخابات قريبة لا نجازف بتشكيل حكومة جديدة، ويمكن أن نجري تعديل حقيقي للحكومة وتصويبها والاتفاق بشكل عاجل مع مجلس الدولة لتشكيل المناصب السيادية”.