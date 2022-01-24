المجلس البلدي: عودة الشركات الإيطالية إلى طبرق قريبا

استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم الاثنين، القنصل الإيطالي العام ببنغازي كارلو باتوري والوفد المرافق له، وبحضور حسين المبروك القنصل الإيطالي الفخري في ليبيا.

وقال صلاح فؤاد مدير مكتب الإعلام ببلدية طبرق لـ«بوابة الوسط»، إن اللقاء ناقش سبل التعاون بين إيطاليا وبلدية طبرق في مجالات البنية التحتية وتدوير القمامة وعودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا للشروع في تنفيذ العديد من المشاريع أهمها الطريق الدولي إمساعد المرج. ونقل فؤاد عن القنصل الإيطالي وعده بعودة الشركات الإيطالية إلى طبرق قريبا.

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حضر الاجتماع، الذي عقد بقاعة اجتماعات البلدية، أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق ووكيل ديوان البلدية، وبحضور العميد صالح حمد مدير مديرية الحرس البلدي طبرق، والمهندس معز أحمد الجراري عضو اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة.

اجتماع في بلدية طبرق مع القنصل الإيطالي العام ببنغازي كارلو باتوري (الإنترنت)

اجتماع في بلدية طبرق مع القنصل الإيطالي العام ببنغازي كارلو باتوري (الإنترنت)

اجتماع في بلدية طبرق مع القنصل الإيطالي العام ببنغازي كارلو باتوري (الإنترنت)