المنقوش تدين الهجوم الحوثي على السعودية

العنوان-طرابلس

أدانت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، الهجوم المتكرر من جماعة الحوثي اليمنية على المملكة العربية السعودية.

وقالت المنقوش في تغريدة لها عبر تويتر، “ندين الهجوم المتكرر من جماعة الحوثي اليمنية على الشقيقة المملكة العربية السعودية”.

وأكدت المنقوش، أن إصرار الحوثيين على الهجمات المتكررة يعد تحدياً ضد المجتمع الدولي وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ويأتي ذلك عقب استقبال المنقوش، للسفير عبدالعزيز بن علي الصقر سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس حيث سلم رسالة من نظيرها الأمير فيصل بن فرحان تتعلق بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وناقشت المنقوش خلال لقائها السفير السعودي بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، طرق تنمية وتطوير العلاقات الثنائية المستقبلية بين المملكة العربية السعودية وليبيا، وتعزيز التعاون المشترك في العديد المجالات الحيوية التي تهم البلدين الشقيقين .