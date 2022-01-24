الحوار الجزائرية: ويليامز تعمل في الخفاء على إقصاء سيف الإسلام القذافي من سباق الرئاسة

ليبيا – أكدت صحيفة الحوار الجزائرية وجود مساع كبيرة للمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بهدف إقصاء المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي من السباق الانتخابي.

ووفقا لما أفادت به مصادر ليبية مطلعة حضرت بعضا من لقاءات ويليامز الأخيرة للصحيفة الجزائرية وتابعته صحيفة المرصد فإن المستشارة الأممية هي الساعي الأول لإقصاء هذا المرشح الرئاسي عن الانتخابات المقبلة وأنها على عكس ما تبديه خلال لقاءاتها بشأن كونها ليست مسؤولة أميركية.

وتابعت الصحيفة إن ويليامز تبدي في العلن ما يبين أن تصريحاتها لا تتقاطع مع نظيراتها الصادرة عن السفير الأميركي المبعوث الخاص لواشنطن إلى ليبيا ريتشارد نورلاند فموقفها ينبع من ضرورة إشراك كافة الأطراف الليبية في الانتخابات ليتمكن الليبيون من تحقيق السلم والاستقرار.

وأضافت أن لويليامز وجه آخر فهي تلتقي بمرشحي الرئاسة والسفراء الأجانب وممثلي الدول الفاعلة وتبلغهم بضرورة إيجاد مخرج لاستبعاد سيف الإسلام القذافي حتى تمام العملية الانتخابية متجاهلة القاعدة الشعببة العريضة المؤيدة له في كافة أرجاء البلاد.

وأشارت الصحيفة في الختام إلى أن ويليامز تواصل سعيها لابعاد سيف الإسلام القذافي عن العملية السياسية تماما بالشكل الذي لا يسبب حرجا للإدارة الأميركية فعودته ما هي إلا استفتاء على شرعية فبراير التي دمرت ليبيا باسم الديموقراطية مؤكدة إن موقف المستشارة الأممية يتماهى مع نظيره الأميركي فهي منفذة لسياسة واشنطن.

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