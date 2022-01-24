“الداخلية” تُخلي أراضي عامة وأخرى متنازع عليها في زليتن

أعلنت وزارة الداخلية تمكن قوة إنفاذ القانون من إخلاء مزرعة ادواو بزليتن، والبالغ مساحتها ما يقارب 24 هكتاراً، بعد أن كانت مستغلة من قبل بعض الخارجين عن القانون.

وأضافت الوزارة أن القوة تمكنت كذلك من إخلاء أرض مساحتها 150 هكتاراً بمنطقة ماجر بزليتن، والحاصل عليها نزاع وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات، كما افتتحت طريقاً كانت مغلقة أمام أحد منازل المواطنين بمنطقة المنطرحة بزليتن بعد قيام أشخاص بإغلاقها بقوة السلاح ومنع مالكها من استخدامها، وتم إزالة السواتر الترابية وإعادتها إلى طبيعتها بناء على تعليمات النائب العام بالخصوص.

في ذات السياق، قامت القوة الأمنية المشتركة المكلفة من قبل النائب العام بمتابعة البناء العشوائي تحت مسار خطوط نقل الطاقة الكهربائية جهد الفائق 220 ك خط “جنوب طرابلس- الزهراء”، حيث وضّحت المسافة القانونية حسب لوائح الشركة العامة للكهرباء، وتم تحرير طلب استدعاء لأصحاب العقارات المخالفة في منطقة النجيلة الغربية.

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