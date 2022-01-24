هدية: وزارة الداخلية قدمت لنا تقارير مضللة وغير واقعية بشأن جاهزيتها للانتخابات

رأى عضو مجلس النواب زايد هدية، اليوم الإثنين، “عدم مشاركة أي من الأجسام السياسية سواء مجلسي النواب أو الدولة أو هيئة صياغة الدستور في لجنة تعديل الدستور، لأن تلك الأجسام هي المشكلة وسبب الانسداد الحالي”.

هدية، وفي كلمته خلال جلسة مجلس النواب، قال: “وزارة الداخلية قدمت لنا تقارير مضللة وغير واقعية بشان جاهزيتها للانتخابات، ونريد تهيئة جهاز تنفيذي قادر على إجراء الانتخابات بعد عام”.

وتابع: “الحكومة انتهت في 24 ديسمبر 2021 ووزارة الداخلية غيرت من موقفها أثناء الانتخابات، وهناك قرار مسبوق بسحب الثقة من الحكومة ورئيسها إذا كان يريد الترشح فعليه ذلك، ويجب تشكيل لجنة من الخبراء الليبيين لتكوين دستور يلبي احتياجات الليبين”.