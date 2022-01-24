المنقوش تقيم مأدبة عشاء للسفراء المقيمين في طرابلس

أقامت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، حفل عشاء «تكريماً لجهود سفراء الدول المقيمين فى طرابلس».

ونشرت المنقوش صورة جماعية مع السفراء، عبر حسابها على «تويتر»، وغردت: «حفل عشاء تكريماً لجهود سفراء الدول الشقيقة والصديقة المقيمين فى طرابلس. شكراً لعملكم الدؤوب وتواجدكم بيننا للعمل من داخل ليبيا. ندعوا باقي السفراء غير المقيمين للتواجد بيننا».

– المنقوش تبحث تحديات العملية السياسية في لقاء مع سفير هولندا

والسفراء الحاضرين يمثلون دول: «تركيا، إيطاليا، فرنسا، قطر، مصر، الجزائر، تونس، الاتحاد الأووربي، النيجر، باكستان، الاتحاد الأوروبي وكندا»، بالإضافة إلى المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

والخميس الماضي اجتمعت وزيرة الخارجية مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، واطلعت على نتائج محادثاتها وليامز مع المحاورين الدوليين، وكذلك مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحديات والعراقيل التي تواجه العملية السياسية وسبل إيجاد الحلول لها.