الضمان الاجتماعي يعتمد نتائج امتحان نيل صفة المفتش الضماني

العنوان-بنغازي

قام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، ادريس حفيظة، اليوم الاثنين، باعتماد نتيجة الموظفين الذين تقدموا لامتحان نيل صفة المفتش الضماني، وذلك بحضور مدير ادارة التفتيش والاشتراكات.

وأوضح المكتب الإعلامي للصندوق أنه بعد اعتماد النتيجة سيحمل المجتازين للامتحان صفة مفتش ضماني، وذلك بعد أن تقدم ما يقارب 300 موظف من جميع الفروع للامتحان المُعد لذلك في شهر نوفمبر من العام المنصرم والذي أشرفت عليه اللجنة المكلفة بمتابعة سير الامتحانات بقرار رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق رقم (360) لسنة 2021 وذلك بعد توزيع موظفي الفروع لإجراء الامتحان في مدن طرابلس بنغازي مصراته وسوسة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه قبل اختيار المفتشين وضعت دراسة لتقييم الفروع المطالبة بزيادة عدد مفتشيها بعد مقارنة جهات العمل المسجلة لديها وعدد المعاشات المدرجة.